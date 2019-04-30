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Аналитики назвали новые профессии на российском рынке труда 

Вечерняя Москва + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Во ВНИИ Труда Минтруда России назвали новые профессии, появившиеся на рынке труда в России в последние годы.
В соответствующий список вошли: оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений.
Кроме того, среди новых специальностей выделяют: специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве, техник по обслуживанию роботизированного производства.
Уточняется, что новые виды деятельности появляются с развитием технологий и общественных процессов. Речь, в частности, идет об увеличении миграционных потоков, в связи с чем возникла потребность в специалисте по трудовой миграции.
Несколько десятков новых профессий уже включены «Справочнике профессий» (государственный информационный ресурс, который содержит наименования профессий и их краткое описание). Об этом пишет RT.
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что названы самые опасные сферы труда в России.
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Общество , Минтруд
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