Аналитики назвали новые профессии на российском рынке труда

Во ВНИИ Труда Минтруда России назвали новые профессии, появившиеся на рынке труда в России в последние годы.

В соответствующий список вошли: оператор беспилотных летательных аппаратов, специалист по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений.

Кроме того, среди новых специальностей выделяют: специалист по внедрению новой техники и технологий в термическом производстве, техник по обслуживанию роботизированного производства.

Уточняется, что новые виды деятельности появляются с развитием технологий и общественных процессов. Речь, в частности, идет об увеличении миграционных потоков, в связи с чем возникла потребность в специалисте по трудовой миграции.

Несколько десятков новых профессий уже включены «Справочнике профессий» (государственный информационный ресурс, который содержит наименования профессий и их краткое описание). Об этом пишет RT.

Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что названы самые опасные сферы труда в России.