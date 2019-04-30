Уходящая натура: дачники как исчезающий класс

Специалисты рынка недвижимости говорят о множестве предложений в дачном сегменте: люди хотят продать свою недвижимость. Многолетняя тенденция вылилась в стагнацию рынка. На сколько придется поступиться в цене, чтобы продать свою фазенду, и почему дачный отдых теряет популярность?

Открыт дачный сезон. В это время растут продажи загородных домов и участков. Цены на домики и «сотки», снижающиеся не первый год, немного повышаются. Однако в этом году все изменилось не в лучшую сторону.

Предложение, по некоторым данным, превысило спрос почти вдвое. Сделок на рынке так мало, что их не хватает для полноценной статистики, а ценовые ожидания продавца и покупателя так разнятся, как будто речь идет о разных планетах. Неликвидом стали и рублевские особняки, и домишки где-то в Тверской области

Основных причин для массовых продаж несколько: это расходы на содержание, налоги и дорогу до дачи из-за низкой транспортной доступности. К тому же город, особенно если речь о Москве , сегодня предлагает массу вариантов отдыха, да и молодежь в основном предпочитает путешествовать, а не сидеть на грядках. Если уж речь о даче, лучше ее снимать, например в Крыму на время отпуска. Пожилым же владельцам дача сегодня часто не по силам и не по карману.

Константин Ковалев , управляющий партнер компании Webster, считает, что в ближайшие три-пять лет ситуация на вторичном дачном рынке вряд ли изменится.

Константин Ковалев, управляющий партнер компании Webster: «На рынке наметилась серьезная стагнация. Сегодня найти покупателя практически невозможно. Тут уже речь идет не о каком-то снижении на 15-20%, потому что для рынка необходима ликвидность, необходимо большое количество сделок, а их в настоящий момент буквально единицы. Нам сегодня даже трудно как аналитикам говорить о стоимости того или иного участка. Мы опираемся на те сведения, которые не дают нам достаточно статистики и понимания, что такое цена, где тот порог цены, преодолев который можно найти покупателя».

В условиях стагнации рынка уступка продавца может доходить до 40% от заявленной цены, подтверждает директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС , доктор экономических наук, профессор Елена Иванкина. Проще всего сегодня продать пустой участок. Его, скорее всего, купят те, кто не наскреб на ипотеку.

Елена Иванкина, директор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор: «Сейчас 80% рынка составляют участки без подряда, даже без проекта того, что на них можно будет построить. В нашей стране это характеристика спада рынка: так было в 2009 году, так и сейчас. У населения в последние четыре года реальные доходы падают, и начинают продавать то, без чего можно обойтись. Продать можно, но дешево, то есть нужно очень здорово уступить. Уступка цен по загородному рынку доходит до 40% от заявленной цены».

Такое явление, как дача, — характеристика принадлежности к среднему классу. Вполне логично, что если сегодня представителей этого слоя становится все меньше, то и продажи дач растут. Земли и дома перестали считаться выгодными инвестициями, став статьей расходов, напоминает завсектором Института социологии РАН , вице-президент Российского общества социологов Михаил Черныш.

Михаил Черныш, завсектором Института социологии РАН, вице-президент Российского общества социологов: «Люди приобретали недвижимость: квартиры, дачи, участки земли, чтобы обезопасить свои вложения. Это была своего рода инвестиционная практика. Сейчас наступила ситуация, когда доходы людей уменьшились, а налоги, напротив, возрастают, и понятно, что эта инвестиция себя не оправдывает. Хочется от нее избавиться. В некоторых семьях не одна, а две дачи, и еще есть какие-то участки земли. Избавляются от лишнего, а не от последнего».

По мнению эксперта, дачники в России сохранятся, поскольку сегодня таковыми являются 60% россиян.