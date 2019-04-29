Российских врачей планируют отправлять на Колыму «вахтовым методом»

Врачей со всей России планируют отправлять на Колыму. В Магаданской области медики будут работать «вахтовым методом».

«Министерство здравоохранения Колымы просит предоставить информацию о возможности привлечения врачей «вахтовым методом»», — пишет местное издание vesma.today. Из документа, опубликованного изданием, следует, что минздрав Магаданской области консультируется с руководителями местных больниц по вопросу внедрения в регионе «врачебной вахты». В частности, медработников хотят обеспечить служебными квартирами и «особыми условиями труда». Главврачи должны до 15 мая дать региональному минздраву ответ. Ведомство объясняет свою инициативу «запросом Минздрава России».

Медики, которые сейчас работают на Колыме, резко раскритиковали идею «врачебной вахты». Издание со ссылкой на источник в профессиональной среде отмечает, что медики-вахтовики «будут обходиться региону в 300 тысяч рублей» ежемесячно. Кроме того, приезжие хирурги и анестезиологи просто не успеют оформить необходимый допуск к наркосодержащим препаратам.

В Министерстве здравоохранения РФ не смогли разъяснить ситуацию. Получить комментарий магаданского минздрава также не удалось — на звонки корреспондента «URA.RU» никто не ответил.