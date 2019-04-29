Первый ректор Ярославского театрального института умер в Санкт-Петербурге

Первый ректор Ярославского государственного театрального института (ЯГТИ), автор книг и учебных пособий для театральных вузов, режиссер, академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Станислав Клитин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет, сообщается в понедельник на сайте Союза театральных деятелей (СТД) РФ.

"27 апреля 2019 года после тяжелой болезни, на 93-м году жизни скончался первый ректор Ярославского государственного театрального института, профессор, доктор искусствоведения, академик РАЕН, заслуженный деятель искусств РСФСР Станислав Сергеевич Клитин", — говорится в сообщении. Похороны пройдут во вторник в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

Станислав Клитин родился в Санкт-Петербурге. В 1950-е годы он был главным режиссером Ленинградского областного Малого драматического театра. Работал художественным руководителем отдела Ленинградской филармонии. Был проректором Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств).

С 1979 года по 1998 год Клитин занимал должность ректора ЯГТИ. По словам историка театра, профессора ЯГТИ Маргариты Ваняшовой, он организовал учебный процесс в вузе, который дал множество востребованных артистов.

"Со Станиславом Сергеевичем мы работали с первого дня основания вуза. Мы проработали вместе около 15 лет, я была первым проректором по учебной научной деятельности. Процесс превращения среднего учебного заведения, ярославского театрального училища, в высшее взял на себя Станислав Сергеевич. Работа с ним была очень захватывающей — он знал, как наладить и организовать учебный процесс, институт обрел заслуженную славу, его выпускники востребованы и очень хорошо себя проявляют", — сказала Ваняшова.

Работая в Ярославле, Клитин трижды был избран председателем областной организации Союза театральных деятелей России. В 1998 году Клитин вернулся в Санкт-Петербург. Он читал лекции по истории и теории эстрады, оперетты и мюзикла в Санкт-Петербургском государственном институте культуры и Санкт-Петербургской академии театрального искусства.