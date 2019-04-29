СМИ: в Казахстане спасенным волчатам дали клички лютоволков из «Игры престолов»

Егерь в Казахстане Темирхан Базылов спас от браконьеров пятерых новорожденных волчат и дал им клички лютоволков — фантастических хищников из сериала "Игра престолов", питомцев детей одного из главных героев фильма Неда Старка. Об этом сообщает в понедельник агентство Казинформ.

Браконьеры выкрали из логова волчат и разместили видео в соцсетях, так как хотели продать животных. Их вычислили сотрудники природоохранной полиции и вместе с инспекторами Карагандинской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира забрали малышей у браконьеров. Популяция волков в Карагандинской области насчитывает 400 особей. Охота на них запрещена.

Сейчас щенки находятся в агропромышленном холдинге, где о них заботится егерь Темирхан Базылов. Он предложил назвать их Лето, Нимерия, Леди, Призрак и Серый Ветер.

"Он смотрит сериал "Игра престолов". Вместе с нашими сотрудниками Темирхан отобрал волчат у браконьеров. В тот момент он вспомнил, что в сериале есть эпизод, когда дети одного из главных героев нашли щенков лютоволка. Он решил, что это своего рода знак", — приводит агентство рассказ замруководителя Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Абая Альжанова.

Щенкам всего неделя. Специалисты уверены, что им ничто не угрожает — они здоровы, питаются молоком и скоро должны открыть глаза. Когда детеныши подрастут и окрепнут, станет ясно, можно ли выпустить их на волю.