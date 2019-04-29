Сотрудники авиакомпании не пустили на борт подростка с аутизмом

Мать подростка с аутизмом назвала действия сотрудников авиакомпании Ryanair позором после того, как ее сына не пустили на борт самолета, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту Аликанте. Хелен Эстелла (Helen Estella) заявила, что за провоз игрушки, которая успокаивала ее живущего с аутизмом 15-летнего сына Лео (так называемая comfort doll), потребовали заплатить 25 фунтов стерлингов как за ручную кладь. У мальчика произошел аутистический кризис и случилась истерика.

Сотрудники Ryanair вызвали полицейских, которые, по словам Хелен Эстелла, прикасались к Лео и тем самым только усугубили его состояние. Лео не позволили подняться на борт самолета, и его матери пришлось покупать билеты на рейс другой авиакомпании.