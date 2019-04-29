Автограф Маяковского с неопубликованным стихотворным экспромтом выставят на торги 18 мая

Уникальный автограф поэта Владимира Маяковского с не публиковавшимся ранее стихотворным экспромтом выставят на торги 18 мая со стартовой ценой 900 тыс. рублей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава аукционного фонда "Литфонд" Сергей Бурмистров.

"Автограф, можно сказать, уникальный, потому что Маяковский всегда, когда оставлял автограф, был очень лаконичен, даже с близкими людьми и друзьями. То есть он мог просто расписаться "Владимир Маяковский", а здесь еще его развернутый стихотворный экспромт. Он расписался на журнале "ЛЕФ", где он выступал издателем, выпуск за 1924 год, первый номер. Автограф — это экспромт, он, конечно, нигде не записан и неизвестен у Маяковского", — сказал он.

По словам Бурмистрова, стартовая цена лота составляет 900 тыс. рублей.

"Его эстимейт — 900 тыс. рублей, но, конечно, такие автографы просто на вес золота, они не встречаются", — отметил он.

Еще одним лотом на торгах 18 мая станет первый сборник стихов Маяковского.