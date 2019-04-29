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Автограф Маяковского с неопубликованным стихотворным экспромтом выставят на торги 18 мая 

ТАСС 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Уникальный автограф поэта Владимира Маяковского с не публиковавшимся ранее стихотворным экспромтом выставят на торги 18 мая со стартовой ценой 900 тыс. рублей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава аукционного фонда "Литфонд" Сергей Бурмистров.
"Автограф, можно сказать, уникальный, потому что Маяковский всегда, когда оставлял автограф, был очень лаконичен, даже с близкими людьми и друзьями. То есть он мог просто расписаться "Владимир Маяковский", а здесь еще его развернутый стихотворный экспромт. Он расписался на журнале "ЛЕФ", где он выступал издателем, выпуск за 1924 год, первый номер. Автограф — это экспромт, он, конечно, нигде не записан и неизвестен у Маяковского", — сказал он.
По словам Бурмистрова, стартовая цена лота составляет 900 тыс. рублей.
"Его эстимейт — 900 тыс. рублей, но, конечно, такие автографы просто на вес золота, они не встречаются", — отметил он.
Еще одним лотом на торгах 18 мая станет первый сборник стихов Маяковского.
"Эстимейт — 340-360 тыс. рублей, лот интересен тем, что это не только первая, но еще и полностью литографированная книга, то есть она сначала была нарисована на камне, и после этого уже делались отпечатки на бумагу. Литография — это техника, которая не позволяет сделать большой тираж, тот тираж был 300 экземпляров в 1913 году, сами понимаете, сколько их сохранилось до наших дней", — добавил он.
Также на аукционе будут представлены редкий автограф Осипа Мандельштама, адресованный княжне Саломее Андрониковой, и автограф Анны Ахматовой, адресованный Фаине Раневской.
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