Познер отчитал Дудя за небрежный фильм о Колыме

Телеведущий Владимир Познер на своем сайте ответил на вопрос о фильме Юрия Дудя "Колыма — родина нашего страха".

По словам Познера, фильм вызвал у него смешанные чувства.

"С одной стороны, раздражение: он снят небрежно, плохо продуман, нуждается в крепкой режиссерской руке. С другой, сам факт его появления — это замечательно", — сказал шоумен.

Он добавил, что советский репрессивный период и лидер СССР Иосиф Сталин возвели якобы привычный для русского народа страх на новый уровень.

"И если этот фильм выправит мозги тех, кто преклоняется перед Сталиным, это будет замечательно", — заключил Познер.