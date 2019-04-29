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Познер отчитал Дудя за небрежный фильм о Колыме 

Газета.Ru 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер на своем сайте ответил на вопрос о фильме Юрия Дудя "Колыма — родина нашего страха".
По словам Познера, фильм вызвал у него смешанные чувства.
"С одной стороны, раздражение: он снят небрежно, плохо продуман, нуждается в крепкой режиссерской руке. С другой, сам факт его появления — это замечательно", — сказал шоумен.
Он добавил, что советский репрессивный период и лидер СССР Иосиф Сталин возвели якобы привычный для русского народа страх на новый уровень.
"И если этот фильм выправит мозги тех, кто преклоняется перед Сталиным, это будет замечательно", — заключил Познер.
Ранее Владимир Познер посмеялся над юбилеем Аллы Пугачевой, сравнив с ним презентацию своей книги.
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