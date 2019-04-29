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«Яндекс» рассказал, о какой работе мечтают интернет-пользователи 

News.ru + ещё 1 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Агрегатор «Яндекс» на основе поисковых запросов со словами «как стать» вычислил, кем хотят работать россияне. Специалисты оценивали вопросы по стобалльной шкале: чем чаще встречается запрос, тем выше балл.
Так, в 2018-2019 годах на первом месте оказалась работа блогером (100 баллов), затем идёт депутат (82 балла) и хакер (50 баллов). За ними следуют миллионер, YouTube-блогер, модель, нотариус, пилот.
Ранее News.ru приводил данные опроса фонда «Общественное мнение», согласно которому более половины жителей России (56%) думают, что престиж военнослужащих в обществе находится на высоком уровне. В обратном уверены лишь 14% респондентов.
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Общество , Другое , Социология , Яндекс , Фонд "Общественное мнение"
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