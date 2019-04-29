«Яндекс» рассказал, о какой работе мечтают интернет-пользователи

Агрегатор «Яндекс» на основе поисковых запросов со словами «как стать» вычислил, кем хотят работать россияне. Специалисты оценивали вопросы по стобалльной шкале: чем чаще встречается запрос, тем выше балл.

Так, в 2018-2019 годах на первом месте оказалась работа блогером (100 баллов), затем идёт депутат (82 балла) и хакер (50 баллов). За ними следуют миллионер, YouTube-блогер, модель, нотариус, пилот.