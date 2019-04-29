«Могли „хакнуть“: эксперт объяснил победу дочери Алсу на „Голос. Дети“

Эксперты по кибербезопасности объяснили, как дочь Алсу Микелла Абрамова смогла победить на шоу «Голос. Дети».

«Всего в этой истории могло быть три варианта развития событий. Первый — это то, что стало одним из главных новостных поводов: возможная атака. Второй — ошибка системы, что не исключено. Третий, который ни в коем случае отметать нельзя — это реальные голоса», — рассказал изданию «Московский комсомолец» бывший сотрудник управления «К», член команды независимых расследователей киберпреступлений, пожелавший остаться неизвестным.

По словам эксперта, систему подсчета голосов могли «хакнуть».

Одной из целей атаки могли стать неверные результаты подсчета, когда один голос засчитывается как несколько, а также возможность получения голосов от ботов и сервисов накруток.

Чтобы выявить хакерскую атаку, расследователям из компании Group-IB придется изучать и сравнивать логи и повторные звонки. Ошибку системы, по словам эксперта, выявить проще: нужно лишь провести простейшие повторяющие голосование тесты и сравнить результаты.

Собеседник издания не исключил, что Микелла Абрамова могла победить настоящей активности пользователей — фанатов «тех звезд, которые рекламировали» участницу.

Ранее сообщалось, что Микелла Абрамова, победившая в финале детского «Голоса» получила 109 тысяч голосов во время sms-голосования и еще 36,5 тысячи по телефону. Занявший второе место Ержан Максим набрал почти 62,7 тысячи в sms и чуть более 2,16 тысячи голосов по телефону.

Позднее пресс-служба «Первого канала» сообщила, что планирует провести проверку результатов голосования из-за аномальных показателей. Расследование доверили компании Group-IB — партнеру Интерпола и Европола.