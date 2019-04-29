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Отец Карауловой назвал бегство людей в ИГ* массовой проблемой 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Отец Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к "Исламскому государству"* заявил, что больше тысячи человек обращались к нему за помощью при попытке вернуть родственников из террористической организации.
"Число людей, обратившихся только ко мне за помощью, зашкаливало за тысячу. Это говорит о том, какое это масштабное явление", — заявил Павел Караулов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он посоветовал людям обращаться за помощью.
"Мне лично очень помогло, что Интерпол обратил внимание на то, что происходит. Не набравшись мужества и не выехав за пределы страны, достучаться до тех людей, которые могут на что-то повлиять, невозможно", — отметил он.
"Как отца в Турции меня везде принимали, слушали, искренне относились, и результатом этого было то, что нам с Варей удалось прилететь в Москву", — сказал Караулов.
Караулова, осужденная на 4,5 года, 27 апреля была освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно. На момент освобождения ей оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев.
Вологодский городской суд 16 апреля удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой. Суд пришел к выводу, что необходимости в ее изоляции от общества нет.
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016 года девушка была осуждена на 4,5 года колонии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Общество , Варвара Караулова , Александра Иванова , Павел Караулов , МГУ , Исламское государство , Интерпол , РИА Новости
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