Герои Труда: кому Путин вручил медали в Кремле

Президент России Владимир Путин 29 апреля вручил звезду Героя Труда народному артисту СССР Василию Лановому и еще четверым россиянам. Прямую трансляцию награждения провело РИА Новости.

Путин рассказал, что почти 40-летний трудовой путь Антонова связан с развитием промышленного рыболовства в Приморье. Президент отметил, что этот человек отдает много времени и сил повышению конкурентоспособности российской рыбодобычи.

Бочкареву Путин назвал настоящим лидером. Она более 35 лет отвечает за организацию перевозок и управление транспортом на сортировочной станции Инская Западно-Сибирской железной дороги. Бочкарева достигла больших успехов во внедрении новаторских технологий в своей работе.

Президент отметил, что Жарков — почетный кораблестроитель, который пришел на завод совсем молодым человеком и вырос с начинающего специалиста до генерального директора. Под его руководством были реализованы проекты по укреплению боевой мощи России, в том числе по созданию атомного флота.

Ланового Путин поблагодарил за яркие роли в лучших отечественных фильмах и отметил, что его уважают за «гражданственность и принципиальность», общественную и благотворительную работу. Среди наиболее известных его киноролей — Артур Грей в «Алых парусах», Анатоль Курагин в киноэпопее «Война и мир» и Алексей Вронский в драме «Анна Каренина». В преддверии Дня Победы президент отметил огромный вклад Ланового в защиту исторической правды и сохранение памяти о подвиге своего народа.

Президент рассказал, что события Великой Отечественной войны отражены в литературных трудах Машбашева. Его произведения, воспевающие Северный Кавказ, звучат и на русском, и на других языках. Президент отметил, что переводы русской классики на такой редкий язык, как адыгский, «безусловно впечатляют и радуют».

«Гордость и достоинство страны — в ее гражданах, в их героических поступках и трудовых достижениях. Вы добились выдающихся результатов в развитии производства, работе транспорта, укреплении обороноспособности и оборонного потенциала нашей страны, в реализации важных общественных инициатив и творческих начинаниях. Поздравляю вас с присуждением высокого звания Героев труда Российской Федерации», — обратился Путин к получившим награды россиянам.

Он поблагодарил их за работу, пожелал новых успехов и здоровья.