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Названы самые популярные города для поездок на майские праздники 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Санкт-Петербург стал самым желанным городом для поездок в майские праздники: 33% россиян хотели бы поехать туда в период с 1 по 12 мая 2019 года, сообщает Ostrovok.ru.
Сервис онлайн-бронирования провел опрос, в котором приняли участие более 5 000 пользователей, и выяснил, в какие города России хотели бы отправиться россияне на длинные выходные.
На втором месте с незначительным отрывом расположился Калининград (32%). Замыкает тройку лидеров Казань — столицу Татарстана хотят посетить с туристическим визитом 27% россиян.
Карелия и Сочи вошли в пятерку самых желанных направлений на праздники — 19% и 18% туристов соответственно хотели бы совершить поездки по этим маршрутам.
Также аналитики сервиса изучили бронирования, совершенные на период с 1 по 12 мая 2019 года. Выяснилось, что именно Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских направлений, в которых туристы забронировали больше всего отелей на праздники.
На втором месте по количеству бронирований — Москва (в рейтинге желанных городов она заняла 12 место), а замыкает тройку лидеров Ялта. В первой десятке — Севастополь, Казань, Сочи, Алушта, Нижний Новгород, Судак, Симферополь.
Самыми дорогими оказались гостиницы в Ялте, где среднесуточная стоимость отеля категории "три звезды" составляет 6 000 рублей, категории "четыре звезды" — 8 500 рублей.
Несколько дешевле оказались гостиницы в Алуште, ночи в гостиницах обойдутся в 5 000 и 8200 рублей соответственно.
Самыми недорогими трехзвездочными гостиницами в десятке наиболее востребованных российских городов оказались отели в Судаке (2 500 рублей), Симферополе (2 900 рублей).
Самые бюджетные гостиницы категории "четыре звезды" расположены в Судаке (4 000 рублей), Москве (4 200 рублей), Нижнем Новгороде (4 500 рублей).
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Общество , Казань , Калининград , Республика Карелия , Республика Татарстан , Санкт-Петербург , Сочи
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