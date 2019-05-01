Названы самые популярные города для поездок на майские праздники

Санкт-Петербург стал самым желанным городом для поездок в майские праздники: 33% россиян хотели бы поехать туда в период с 1 по 12 мая 2019 года, сообщает Ostrovok.ru.

Сервис онлайн-бронирования провел опрос, в котором приняли участие более 5 000 пользователей, и выяснил, в какие города России хотели бы отправиться россияне на длинные выходные.

На втором месте с незначительным отрывом расположился Калининград (32%). Замыкает тройку лидеров Казань — столицу Татарстана хотят посетить с туристическим визитом 27% россиян.

Карелия и Сочи вошли в пятерку самых желанных направлений на праздники — 19% и 18% туристов соответственно хотели бы совершить поездки по этим маршрутам.

Также аналитики сервиса изучили бронирования, совершенные на период с 1 по 12 мая 2019 года. Выяснилось, что именно Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских направлений, в которых туристы забронировали больше всего отелей на праздники.

На втором месте по количеству бронирований — Москва (в рейтинге желанных городов она заняла 12 место), а замыкает тройку лидеров Ялта. В первой десятке — Севастополь, Казань, Сочи, Алушта, Нижний Новгород, Судак, Симферополь.

Самыми дорогими оказались гостиницы в Ялте, где среднесуточная стоимость отеля категории "три звезды" составляет 6 000 рублей, категории "четыре звезды" — 8 500 рублей.

Несколько дешевле оказались гостиницы в Алуште, ночи в гостиницах обойдутся в 5 000 и 8200 рублей соответственно.

Самыми недорогими трехзвездочными гостиницами в десятке наиболее востребованных российских городов оказались отели в Судаке (2 500 рублей), Симферополе (2 900 рублей).

Самые бюджетные гостиницы категории "четыре звезды" расположены в Судаке (4 000 рублей), Москве (4 200 рублей), Нижнем Новгороде (4 500 рублей).