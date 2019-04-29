Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин назвал трудолюбие частью национального характера россиян 

Р-Спорт + ещё 3 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Честный созидательный труд и трудолюбие — неотъемлемая часть общенационального характера россиян, и вся отечественная история наполнена достижениями ее трудолюбивых и решительных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации" в Кремле.
"Вся великая история России наполнена достижениями ее сыновей и дочерей — трудолюбивых, упорных, решительных, неутомимых. Эту славную летопись продолжают наши современники — такие люди, как вы. И сегодня мы чествуем героев, которые добились ярких, замечательных свершений", — сказал Путин, обращаясь к награждаемым.
Он подчеркнул, что все награждаемые являются выдающимися личностями, преданно служащими России и делу своей жизни.
"С глубокой древности наши предки ценили таких людей, относились к ним с уважением, воспевали честный, созидательный труд. Эти традиции, устои — в нашем общенациональном характере", — убежден Путин.
Звание "Героя Труда России" было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.
Р-Спорт: последние новости
Дмитрий Быков рассказал о самочувствии На Урале сотрудников больницы отстранили после жалоб медиков на зарплату В России началась двухдневная рабочая неделя
Комментарии4
Общество , Другое , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проект РФ «протащили» вопреки желанию ЕС13
В России хотят создать «список Бутиной»25
«Откатывают мир в прошлое»: новые обвинения РФ против США28
Садальский ужаснулся произошедшим на «Голос. Дети»1
На льдине: подростков унесло течением в Архангельске
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение