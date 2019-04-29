Путин назвал трудолюбие частью национального характера россиян

Честный созидательный труд и трудолюбие — неотъемлемая часть общенационального характера россиян, и вся отечественная история наполнена достижениями ее трудолюбивых и решительных граждан, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей "Герой Труда Российской Федерации" в Кремле.

"Вся великая история России наполнена достижениями ее сыновей и дочерей — трудолюбивых, упорных, решительных, неутомимых. Эту славную летопись продолжают наши современники — такие люди, как вы. И сегодня мы чествуем героев, которые добились ярких, замечательных свершений", — сказал Путин, обращаясь к награждаемым.

Он подчеркнул, что все награждаемые являются выдающимися личностями, преданно служащими России и делу своей жизни.

"С глубокой древности наши предки ценили таких людей, относились к ним с уважением, воспевали честный, созидательный труд. Эти традиции, устои — в нашем общенациональном характере", — убежден Путин.

Звание "Героя Труда России" было установлено в марте 2013 года. Оно присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.