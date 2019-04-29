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Съемки художественного фильма «Доктор Лиза» завершатся в мае 

ТАСС + ещё 1 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Съемки художественного фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке завершатся в конце мая 2019 года. Об этом Карас сообщила в понедельник ТАСС.
По образованию врач-реаниматолог, Глинка стала известна своей правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году основала международную общественную организацию "Справедливая помощь", где помогали умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок она погибла, это случилось 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.
"Съемки уже идут, 27 мая — последний съемочный день, — сказала режиссер. — Наверное, фильм выйдет на экраны уже в следующем году, в 2019-м будут монтаж и постпродакшн". Главную роль в картине играет Чулпан Хаматова. Производством фильма занимаются "Киностудия КИТ" и "Продюсерский центр IVAN" в партнерстве с телеканалом НТВ и при поддержке Минкультуры.
Фильм расскажет об одном дне из жизни доктора Лизы. По сюжету, Елизавета Глинка и ее муж Глеб готовятся отпраздновать 30-летие со дня свадьбы. Елизавета Петровна освободила для себя этот день, однако ей необходимо ненадолго зайти на работу — в свой фонд. Как только она переступает порог, начинается череда ежедневных дел. В фильме также задействованы Константин Хабенский, Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра.
Как стало известно в понедельник, новый фильм Карас "Выше неба" вошел в основной конкурс юбилейного "Кинотавра", который пройдет в июне. "У нас история о взаимоотношениях взрослых и детей, — пояснила режиссер. — Фильм про распад семьи, про манипуляции. Одна из линий — история первой любви, почему отношения начинаются и заканчиваются".
Главные роли сыграла семейная пара — Виктория Толстоганова и Алексей Агранович. "У меня не было задачи найти людей в отношениях, просто они прекрасно прошли пробы, им понадобилась большая актерская смелость, чтобы принять участие в работе над моим фильмом", — добавила Карас.
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Комментарии1
Общество , Юлия Ауг , Анджей Хыра , Оксана Карас , Алексей Агранович , Виктория Толстоганова , Константин Хабенский , Чулпан Хаматова , Тимофей Трибунцев , Министерство обороны , Минкультуры , сайт "Фильм Про" , НТВ , Сирия
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