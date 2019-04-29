Съемки художественного фильма «Доктор Лиза» завершатся в мае

Съемки художественного фильма "Доктор Лиза" режиссера Оксаны Карас об основательнице фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке завершатся в конце мая 2019 года. Об этом Карас сообщила в понедельник ТАСС.

По образованию врач-реаниматолог, Глинка стала известна своей правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году основала международную общественную организацию "Справедливая помощь", где помогали умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию . Во время одной из таких поездок она погибла, это случилось 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ

"Съемки уже идут, 27 мая — последний съемочный день, — сказала режиссер. — Наверное, фильм выйдет на экраны уже в следующем году, в 2019-м будут монтаж и постпродакшн". Главную роль в картине играет Чулпан Хаматова . Производством фильма занимаются "Киностудия КИТ" и "Продюсерский центр IVAN" в партнерстве с телеканалом НТВ и при поддержке Минкультуры

Тимофей Трибунцев, Юлия Ауг, Анджей Хыра. Фильм расскажет об одном дне из жизни доктора Лизы. По сюжету, Елизавета Глинка и ее муж Глеб готовятся отпраздновать 30-летие со дня свадьбы. Елизавета Петровна освободила для себя этот день, однако ей необходимо ненадолго зайти на работу — в свой фонд. Как только она переступает порог, начинается череда ежедневных дел. В фильме также задействованы Константин Хабенский

Как стало известно в понедельник, новый фильм Карас "Выше неба" вошел в основной конкурс юбилейного "Кинотавра", который пройдет в июне. "У нас история о взаимоотношениях взрослых и детей, — пояснила режиссер. — Фильм про распад семьи, про манипуляции. Одна из линий — история первой любви, почему отношения начинаются и заканчиваются".