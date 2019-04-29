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Нижегородская «училка» нашла ошибки у Познера и Скабеевой 

Newsroom24 44 минуты назад
Фото: ТАСС
Ведущая блога «Училка vs ТВ», нижегородка Татьяна Гартман нашла новые ошибки у известных телеведущих. Свой новый выпуск она посвятила лишним звукам в словах.
В частности, у автора передачи на Первом канале Владимира Познера «училка» нашла неточность в произношении слова «четверные». Познер вставил в нем лишнюю «Т».
«Это прилагательное образовано от слова «четверо» при помощи суффикса «н». Но и слово «четвертные» с «т» тоже имеет право на существование», — пояснила Гартман, уточнив, что четвертными могут быть оценки (это прилагательное уже образовано от слова «четверть»).
Также досталось от нижегородской «училки» ведущей шоу «60 минут на России-1» Ольге Скабеевой. Она произнесла «американские военно-начальники», тогда как слово «военачальник» пишется и произносится без второй «о» и только с одной «н» вначале.
««Н» — самый наглый звук, который так и норовит пролезть во все слова», — сказала Татьяна Гартман.
В речи эксперта программы «Прямой эфир» на России-1 Олега Шелягова «училка» нашла лишний звук в слове «прецендент». «Н» в середине слова произносить не нужно. Также, кстати, как и в слове «компрометация». «Проверочным словом может служить „компромат“, в котором явно нет никакой „н“», — пояснила Гартман.
В слова же «эскорт» и «грейпфрут» «училка» рекомендовала не запихивать лишнюю «к».
В заключение выпуска Татьяна Гартман раскритиковала актера Михаила Мамаева перемешавшего буквы в слове «дуршлаг» (ведущий «Теории заговора» на Первом канале произнес «друшлаг»). В слове идут три согласные подряд и разбивать их нельзя.
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Общество , Владимир Познер , Михаил Мамаев
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