Cкабеева рассказала об «сбежавшем» от российских журналистов Зеленском

Избранный президент Украины Владимир Зеленский «убежал» от корреспондентов программы «60 минут». Об этом рассказала ведущая передачи Ольга Скабеева, разместив анонс снятого в Турции сюжета в Instagram.

В сюжете корреспонденты российского ТВ просят Владимира Зеленского, находящегося на отдыхе с семьей, ответить на несколько вопросов. Зеленский отказывается, заявляя, что не хочет начинать общение с «вранья». Он говорит, что корреспонденты проникли на территорию отеля под видом отдыхающих.

Скабеева охарактеризовала поведение Зеленского как «бегство» и заявила о его нежелании выстраивать диалог для решения проблемы Донбасса.

Ранее сообщалось, что Зеленский с семьей провел три дня в пятизвездочном отеле недалеко от турецкого города Бодрум в полностью закрытом для прессы режиме.

Официанты и другие сотрудники отеля в разговоре с РИА «Новости» характеризовали избранного президента Украины как «простого и спокойного, весьма симпатичного человека».