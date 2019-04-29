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Cкабеева рассказала об «сбежавшем» от российских журналистов Зеленском 

Рамблер + ещё 1 39 минут назад
Избранный президент Украины Владимир Зеленский «убежал» от корреспондентов программы «60 минут». Об этом рассказала ведущая передачи Ольга Скабеева, разместив анонс снятого в Турции сюжета в Instagram.
В сюжете корреспонденты российского ТВ просят Владимира Зеленского, находящегося на отдыхе с семьей, ответить на несколько вопросов. Зеленский отказывается, заявляя, что не хочет начинать общение с «вранья». Он говорит, что корреспонденты проникли на территорию отеля под видом отдыхающих.
Скабеева охарактеризовала поведение Зеленского как «бегство» и заявила о его нежелании выстраивать диалог для решения проблемы Донбасса.
Ранее сообщалось, что Зеленский с семьей провел три дня в пятизвездочном отеле недалеко от турецкого города Бодрум в полностью закрытом для прессы режиме.
Официанты и другие сотрудники отеля в разговоре с РИА «Новости» характеризовали избранного президента Украины как «простого и спокойного, весьма симпатичного человека».
Комментарии88
Общество , В мире , Владимир Зеленский , РИА Новости , Турция
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