Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр детской онкологии планируется построить в Санкт-Петербурге 

ТАСС + ещё 1 9 часов назад
Фото: ТАСС
Здание для клинико-реабилитационного центра НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой площадью 17,3 тыс. кв м планируется построить в Петербурге. Соответствующий проект одобрил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России.
"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство нового корпуса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", — сообщает в понедельник пресс-служба ведомства, добавляя, что в семиэтажном здании общей площадью 17277 кв. м, которое построят на территории Первого медицинского университета по адресу улица Льва Толстого, дом 6 — 8, будет размещен Клинико-реабилитационный центр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. P. М. Горбачевой, а также помещения Клиники офтальмологии.
Строительство будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Сроки строительства и стоимость не уточняются. Клинико-реабилитационный центр будет специализироваться на реабилитационном лечении детей, перенесших трансплантацию костного мозга, а также на лечении и профилактике осложнений химиолучевой терапии. Работа центра направлена на профилактику ранних и отдаленных осложнений, повышение качества жизни пациентов и их семей.
В составе центра будут работать центр лечения и профилактики боли с дневным стационаром на 20 коек, три отделения онкологии и гематологии на 20, 22 и 18 мест соответственно, причем в третьем отделении обустроят небольшой блок интенсивной терапии. Кроме того, здесь будут организованы отделения реабилитации и лечебного и профилактического питания. Дети смогут находиться в клинико-реабилитационном центре вместе с родителями.
ТАСС: последние новости
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года РБК: персональные данные 2,2 млн россиян оказались доступны на сетевых торговых площадках Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе
Комментарии
Общество , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проект РФ «протащили» вопреки желанию ЕС13
В России хотят создать «список Бутиной»25
«Откатывают мир в прошлое»: новые обвинения РФ против США28
Садальский жестко отреагировал на скандал в «Голос. Дети»1
На льдине: подростков унесло течением в Архангельске
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Российские школьники спели на уроке «Владимирский централ»
Образование Общество
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение