Центр детской онкологии планируется построить в Санкт-Петербурге

Здание для клинико-реабилитационного центра НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой площадью 17,3 тыс. кв м планируется построить в Петербурге . Соответствующий проект одобрил Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство нового корпуса Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", — сообщает в понедельник пресс-служба ведомства, добавляя, что в семиэтажном здании общей площадью 17277 кв. м, которое построят на территории Первого медицинского университета по адресу улица Льва Толстого, дом 6 — 8, будет размещен Клинико-реабилитационный центр НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. P. М. Горбачевой, а также помещения Клиники офтальмологии.

Строительство будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Сроки строительства и стоимость не уточняются. Клинико-реабилитационный центр будет специализироваться на реабилитационном лечении детей, перенесших трансплантацию костного мозга, а также на лечении и профилактике осложнений химиолучевой терапии. Работа центра направлена на профилактику ранних и отдаленных осложнений, повышение качества жизни пациентов и их семей.

В составе центра будут работать центр лечения и профилактики боли с дневным стационаром на 20 коек, три отделения онкологии и гематологии на 20, 22 и 18 мест соответственно, причем в третьем отделении обустроят небольшой блок интенсивной терапии. Кроме того, здесь будут организованы отделения реабилитации и лечебного и профилактического питания. Дети смогут находиться в клинико-реабилитационном центре вместе с родителями.