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Почти Интерпол: кто проверит победу дочери Алсу на «Голос. Дети» 

Рамблер 56 минут назад
Фото: Instagram
«Первый канал» привлек для проверки результатов голосования на конкурсе «Голос. Дети» международную компанию Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и является официальным партнером Интерпола. Об этом сообщается на сайте канала.
Победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Интернет-пользователи заподозрили родителей девочки в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования» в пользу одного из финалистов.
Представители канала заявили, что эксперты Group-IB проведут независимое расследование и оценят информационную безопасность системы подсчета голосов. В частности, они проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС, чтобы выяснить, били ли накрутки, и узнают, использовались ли боты для голосования.
«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», — пояснил основатель Group-IB Илья Сачков.
Результаты расследования опубликуют в открытом доступе в виде аналитического отчета.
Из девяти финалистов шестого сезона «Голоса» в заключительный этап прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. Дочь Алсу набрала 56,5 процента голосов зрителей, Ержана Максима поддержали 27,9 процента, а Валерия Кузакова — 15,6 процента голосовавших.
Комментарии
Общество , Илья Сачков , Интерпол
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