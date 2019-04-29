Почти Интерпол: кто проверит победу дочери Алсу на «Голос. Дети»

«Первый канал» привлек для проверки результатов голосования на конкурсе «Голос. Дети» международную компанию Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и является официальным партнером Интерпола . Об этом сообщается на сайте канала.

Победительницей шестого сезона шоу «Голос. Дети» стала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Интернет-пользователи заподозрили родителей девочки в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования» в пользу одного из финалистов.

Представители канала заявили, что эксперты Group-IB проведут независимое расследование и оценят информационную безопасность системы подсчета голосов. В частности, они проведут технико-криминалистический анализ звонков и СМС, чтобы выяснить, били ли накрутки, и узнают, использовались ли боты для голосования.

«Мы должны понять, существует ли вообще техническая возможность вмешательства в систему выборов победителя проекта «Голос», — пояснил основатель Group-IB Илья Сачков.

Результаты расследования опубликуют в открытом доступе в виде аналитического отчета.

Из девяти финалистов шестого сезона «Голоса» в заключительный этап прошли Микелла Абрамова, Валерий Кузаков и Ержан Максим. Дочь Алсу набрала 56,5 процента голосов зрителей, Ержана Максима поддержали 27,9 процента, а Валерия Кузакова — 15,6 процента голосовавших.