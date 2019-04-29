Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Большинство жителей России (67 процентов) не следили за президентскими выборами на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
По данным социологов, в целом к ситуации проявили интерес около 30 процентов россиян. Особое внимание кампании уделили 12 процентов жителей страны.
Итоги украинских выборов волновали 55 процентов граждан. При этом большая часть респондентов (31 процент) отдавала предпочтение кандидату Владимиру Зеленскому, в то время как другой претендент и действующий глава государства Петр Порошенко импонировал 2 процентам опрошенных.
Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Опрос проводился с 18 по 23 апреля 2019 года среди 1625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах.
21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.
Последние новости
Подсчитаны успехи России в освобождении от власти доллара Наркоманов и злостных нарушителей ПДД объединят в один список Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами
Комментарии1
Общество , Социология , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Данные паспортов россиян утекли в Сеть33
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным255
ЧП в Москве: что будет с «украинской любовницей Саакашвили»17
Любителей азиатских курортов предупредили о новых терактах9
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе17
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Раскрыто местонахождение Зеленского
В мире Украина
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
«Долги растут»: приставы записали песню о должниках
Общество
«Реплика Венеции»: Воронеж ушел под воду
Происшествия
Любителей азиатских курортов предупредили о новых терактах
Происшествия Азия
Норвежцы заметили «завербованную» Россией белуху
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение