Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян

Большинство жителей России (67 процентов) не следили за президентскими выборами на Украине . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

По данным социологов, в целом к ситуации проявили интерес около 30 процентов россиян. Особое внимание кампании уделили 12 процентов жителей страны.

Итоги украинских выборов волновали 55 процентов граждан. При этом большая часть респондентов (31 процент) отдавала предпочтение кандидату Владимиру Зеленскому , в то время как другой претендент и действующий глава государства Петр Порошенко импонировал 2 процентам опрошенных.

Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.

Опрос проводился с 18 по 23 апреля 2019 года среди 1625 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах.

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. С большим преимуществом победил Зеленский, он набрал 73,22 процента голосов. Его соперника — Порошенко — поддержали 24,45 процента избирателей.