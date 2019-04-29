Только чуть-чуть: вино спасет от депрессии

Бокал вина в день уменьшает вероятность развития депрессии. К такому выводу, как сообщает Daily Mail, пришли ученые из Швеции

Сотрудники одного из крупнейших в Европе медицинских вузов, Каролинского института, на протяжении 12 лет (1998-2010 годы) следили за образом жизни более пяти тысяч человек.

Исследователи обнаружили, что наименьший риск развития депрессии не у трезвенников, а у тех, кто пил 140 миллилитров чистого алкоголя в неделю, то есть чуть менее 10 бокалов вина.

Психическое здоровье таких людей исследователи сочли наилучшим: риск развития депрессии у тех, кто не пил вообще, был на 70% выше, чем у них, а у тех, кто пил больше 140 миллилитров алкоголя в неделю, вероятность была выше на 80%.

В беседе с Daily Mail психолог Кэри Линн Купер назвал результаты исследования шведских ученых убедительными, так как алкоголь и впрямь способен повышать настроение.