Только чуть-чуть: вино спасет от депрессии 

Бокал вина в день уменьшает вероятность развития депрессии. К такому выводу, как сообщает Daily Mail, пришли ученые из Швеции.
Сотрудники одного из крупнейших в Европе медицинских вузов, Каролинского института, на протяжении 12 лет (1998-2010 годы) следили за образом жизни более пяти тысяч человек.
Исследователи обнаружили, что наименьший риск развития депрессии не у трезвенников, а у тех, кто пил 140 миллилитров чистого алкоголя в неделю, то есть чуть менее 10 бокалов вина.
Психическое здоровье таких людей исследователи сочли наилучшим: риск развития депрессии у тех, кто не пил вообще, был на 70% выше, чем у них, а у тех, кто пил больше 140 миллилитров алкоголя в неделю, вероятность была выше на 80%.
В беседе с Daily Mail психолог Кэри Линн Купер назвал результаты исследования шведских ученых убедительными, так как алкоголь и впрямь способен повышать настроение.
«Поход в паб помогает людям расслабиться», — объяснил он, подчеркнув при этом, что «хитрость» в том, чтобы знать меру.