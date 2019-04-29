Прилепин и Гоблин раскритиковали Дудя за фильм о Колыме

Писатель Захар Прилепин подверг жесткой критике фильм журналиста и видеоблогера Юрия Дудя о Колыме, предположив, что денег на него дали на Западе; Дмитрий «Гоблин» Пучков посвятил фактам из фильма Дудя разбор с историком Климом Жуковым.

«Поверхностный, не очень умный документальный фильм», — заявил Прилепин в своей колонке на портале «Свободная пресса».

По его словам, это банальный фильм, который сводится к тому, что Дудь рассказывает детям о том, «почему вы ничего не должны этой мерзкой стране, где в былые времена таких же, как вы, детей сажали за съеденное мороженое».

«Дудь, и все, кто за ним стоят, безупречно играют на подростковой жажде справедливости и честности. Оказывается, фокус, который был произведен в 1987-1991 гг. — вполне можно еще раз повторить. Прежним результатом заказчики не удовлетворены: мы как-то выползли и отругиваемся теперь», — заявил Прилепин.

Он отметил, что под фильмом Дудя о Колыме поставили 500 тыс. лайков, что сопоставимо с «хорошей майданной площадью, заполненной до краев».

Прилепин заметил, что в конце 80-х был задействован «глыба, мыслитель и вождь» — писатель Александр Солженицын

«А нынче — галчонок ротастый отрабатывает. Сейчас и его достаточно. Эффект от него не менее мощный», — пишет Прилепин.

Он напоминает, что после пика репрессий в СССР «пришли чудесные белолицые европейцы в огромном количестве», которые «убивали так, как не убивали никогда прежде в истории человечества».

«Они убили 20 млн мирных людей. Не «20 млн от Дудя» из этого фильма, а реальные 20 млн», — пишет Прилепин.

Он отмечает, что колымская история по масштабам и смыслу «не сопоставима с той войной и той мясорубкой», так как на Колыме сидело огромное количество «жулья, негодяев, убийц, реальных шпионов», а европейцы «убивали здесь просто так: чтоб забить 20 млн голов, чтоб получить тонны русского мяса».

Поэтому Прилепин категорически не согласен с мнением Дудя о том, что в русских людях со времен Колымы засел «страх».

«Что б тебе хоть что-нибудь понять про страх, тебе надо не по снежной Колыме погулять — а встать в очередь, голым, когда толпу таких же несчастных, как ты, улыбчивые европейцы гонят в топку. Или забраться в дом с вопящими детьми и женщинами — и вдруг осознать, что этот дом улыбчивые европейцы сейчас сожгут, причём вместе с тобой, с твоим мясом, твоей кожей, твоим языком, твоими глазами», — пишет Прилепин.

Он предполагает, что именно европейцы дали Дудю денег на документальное кино про Колыму.

«Можете себе вообразить, как Дудь рассказывает про 20 млн убитых европейцами? Нет, вы не можете себе это вообразить. У него сломается лицо, если он решит говорить о таком. Лицо это умеет говорить только про рабов, изуродованных наследственным колымским страхом», — заявил писатель.

Пучков подробно разобрал фильм Дудя вместе с историком Жуковым, который обращал внимание на данные, приведенные блогером. Так, по их мнению, данные о 20 млн человек неправильны — приводится мнение историка Земскова, который говорит только о 9,5 млн заключенных. Жуков назвал фильм Дудя как «два часа концентрированного вранья, манипуляций, передергивания фактов, умолчания неудобных фактов».

Фильм о Колыме Юрия Дудя сейчас посмотрели почти 9 млн человек.