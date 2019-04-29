СМИ: МВД просит доступа к данным о пациентах с психическими расстройствами

МВД обратилось к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением «оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих». Об этом сообщает сайт газеты «Коммерсантъ».

Отсутствие такой информации фактически лишает полицию исполнять обязанности по предупреждению преступлений, считают в МВД.

Согласно данным МВД, в 2018 году из общего числа совершивших преступления лиц (931 107 человек) «каждый третий находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», а «число направленных в суд уголовных дел, совершенных в состоянии невменяемости, составило более 7 тыс.». В МВД предлагают в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении» создать «систему, в которую будут вноситься сведения о людях с психическими расстройствами, алкоголизмом и наркоманией, с последующей ее интеграцией с информационными базами МВД».

МВД не первый год ведет переговоры с Минздравом о доступе к данным, составляющим медицинскую тайну. Так, прокуратура выявляет водителей, стоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах, и лишает их прав через суд. В 2009 году президент РФ поручил наладить информационный обмен между Минздравом и ГИБДД . В 2018 году Госавтоинспекция разработала законопроект о создании совместной базы данных. Документ не был внесен в Госдуму , так как Минздрав настоял на «позиции бескомпромиссного соблюдения врачебной тайны».

На сей раз по поручению Татьяны Голиковой Минздрав переправил письмо МВД Российскому обществу психиатров. По данным издания, аналогичные обращения были направлены и в профильные учреждения, в частности Центр психиатрии и наркологии имени Сербского и Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт имени Бехтерева.

Российское общество психиатров и Институт имени Бехтерева подготовили совместный ответ. В нем отмечается, что предложение МВД «является избыточным, не соответствует заявляемым (в письме) целям, а также нормам Конституции РФ и действующего законодательства». Психиатры возражают, что доля общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами и расстройствами поведения «в общем числе преступлений относительно невелика и отражает не столько уровень заболеваемости психической патологией, сколько уровень криминализации общества».