«Взрослых распирает собственное тщеславие»: Милонов подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался об итогах конкурса «Голос. Дети». По его словам, больше всего ему жалко в данной ситуации Микеллу Абрамову.

«Взрослых распирает собственное тщеславие. Жертвой они делают собственных детей», — заявил слуга народа.

Как заметил Милонов, голосование не всегда показывает объективную картину. Он напомнил, что порой от России на музыкальный конкурс «Евровидение» ездили «бездарные, бесцветные и безголосые девицы». Как он считает, порой на таких мероприятиях побеждает не самый сильный, а самый блатной.

Милонов считает, что каждый родитель должен ответить себе на вопрос: нужно ли подвергать ребенка такому грубому психологическому насилию. Депутат уверен, что для детей вполне достаточно районных конкурсов во Дворцах культуры, школах и клубах. Не нужно раньше времени выдавливать ребенка во взрослую жизнь. Слуга народа уверен, что детям нужно оставить детство. Сейчас же некоторые взрослые пытаются компенсировать за счет детей свои несбывшиеся мечты, сообщает портал news.ru.

Шоу «Голос. Дети» завершилось грандиозным скандалом. В обществе поднялась волна возмущения после успеха дочери Алсу Микеллы Абрамовой. Девочка вдвое опередила ближайших преследователей в зрительском голосовании. Первый канал сейчас проводит проверку. Не исключено, что за девочку был вброс голосов.