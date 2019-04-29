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ВЦИОМ: почти 80% россиян считают необходимым участвовать в субботниках 

Р-Спорт + ещё 2 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Почти 80% граждан считают, что субботники необходимы и в них должны участвовать обычные граждане, облагораживая территорию вокруг себя, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным ВЦИОМ, наибольшее количество людей, считающих, что субботники необходимы, проживают в селах (89%), а наименьшее — среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Согласно данным исследования, людей, считающих, что "в субботниках и в участии в них граждан нет необходимости, поскольку это работа коммунальных служб", в стране 19%. Данное мнение распространено среди 31% жителей Москва и Санкт-Петербурга, в других городах-миллиониках так считают 21% жителей, реже всего это мнение распространено в селах — у 9% населения.
Самое высокое количество граждан, убежденных в необходимости участия в субботниках, это люди в возрастной категории старше 35 лет, наибольший показатель зафиксирован у опрошенных от 60 лет и выше (85%), следует из опроса ВЦИОМ. По данным исследования, молодые граждане считают субботники менее обходимыми, среди респондентов от 18 до 24 лет такое мнение популярно у 64%, а среди людей от 25 до 34 лет — у 66% опрошенных.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 апреля 2019 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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Общество , Социология , ВЦИОМ , Москва , Санкт-Петербург
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