Милонов: Микелла подверглась грубому психологическому насилию

Страсти по поводу итогов шестого сезона шоу «Голос. Дети» затмили все прочие события выходных. Социальные сети давно не видели такого мощного шквала сообщений по одному-единственному поводу — несправедливой, как показалось пользователям, победе дочери Алсу, Микеллы Абрамовой, в финале, прошедшем вечером 26 апреля на Первом канале.

Как сочли пользователи соцсетей, такое невероятное количество голосов в пользу Микеллы стало следствием подкупа со стороны родителей. Во второй, более мягкой версии, девочка победила потому, что по просьбе звёзд российской эстрады, все их поклонники в соцсетях «топили» именно за неё.

Микелле сейчас очень сложно, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Родители вообще часто не думают о последствиях, стремясь за счёт детей компенсировать собственные нереализованные амбиции, рассказал народный избранник в эксклюзивном интервью News.ru.

— Виталий Валентинович, простите, что в праздничный день вас тревожим по грустному и суетному поводу. Что вы, как многодетный папа, думаете о ситуации с шоу «Голос. Дети»?

— Больше всего мне жалко девочку. Взрослых порой распирает собственное тщеславие, и его жертвой они делают собственных детей. Это не относится к конкретной ситуации, это гораздо шире. Голосование далеко не всегда бывает справедливым — вы вспомните, какие бездарные девицы ездили от нашей страны на Евровидение? Бесцветные, безголосые — вообще непонятно, как они пробрались туда! Выбирали не самого сильного, а самого блатного.

— А в этот раз, в отношении Микеллы, каким было голосование?

— В этом голосовании очень жалко ребёнка. Было ли оно справедливым, не было ли оно справедливым, родителям и всем родственникам надо задуматься — а стоило ли подвергать ребёнка такому грубому психологическому насилию? Пусть между собой соревнуются, сколько хотят, но с детьми-то зачем играться? У них есть свои конкурсы — в школах, в районных ДК, клубах и так далее. «Голос. Дети» — это просто попытка ребёнка выдавить в какую-то взрослую жизнь.

— Вы считаете, с этим нужно бороться?

— Я, как депутат, предлагал в своё время запретить детские конкурсы красоты. Такие непродуманные шоу, — сродни им, ничем не лучше. Надо оставить детям детство, а не компенсировать за счёт них свои несбывшиеся мечты.

— Будет ли Госдума рассматривать запрет на детские шоу после произошедшего скандала?

— Ну, у нас ведь при Комитете по культуре Госдумы в качестве эксперта ходит его участник (намёк на Сергея Шнурова — News.ru). И я уверен, что он как-нибудь круто выматерится по этому поводу, и это станет фимиамом и мёдом в данной ситуации. Моя точка зрения, как отца шестерых детей, в этом Комитете не всегда выслушивается. Потому что никто не хочет ставить себя на место родителей.

Напомним, «аномальное» смс-голосование, сделавшее Микеллу победительницей, побудило Первый канал приступить к расследованию, с результатами которого Константин Эрнст обещал ознакомить всех.