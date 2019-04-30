«Истерику закатили, балаболы»: инициативе запретить хамон и пармезан дали объяснение

10 дней назад Национальная мясная ассоциация, в которую входит и «Мираторг», предложила запретить частным лицам ввозить для личного пользования из-за рубежа мясную и молочную продукцию.

Предложение было направлено вице-премьеру Алексею Гордееву , курирующему сельское хозяйство, и вызвало широкий общественный резонанс.

«Из ничего истерику закатили, балаболы», — заявил Линник.

По его словам, в отличие от общественности, думающей исключительно о хамоне и пармезане, Национальная мясная ассоциация постоянно думает о развитии России.

Бизнесмен уверен, что запрет ввозить мясную и молочную продукцию даже для личного пользования — вопрос продовольственной безопасности.

Линник подчеркнул, что никакой прибыли авторы запрета от его введения не получат, а также выразил уверенность, что «хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции».