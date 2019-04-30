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«Истерику закатили, балаболы»: инициативе запретить хамон и пармезан дали объяснение 

Рамблер + ещё 20 3 часа назад
Фото: Инфо 24
Недовольные запретом хамона и пармезана россияне — балаболы, заявил «Форбсу» президент компании «Мираторг» Виктор Линник.
10 дней назад Национальная мясная ассоциация, в которую входит и «Мираторг», предложила запретить частным лицам ввозить для личного пользования из-за рубежа мясную и молочную продукцию.
Предложение было направлено вице-премьеру Алексею Гордееву, курирующему сельское хозяйство, и вызвало широкий общественный резонанс.
«Из ничего истерику закатили, балаболы», — заявил Линник.
По его словам, в отличие от общественности, думающей исключительно о хамоне и пармезане, Национальная мясная ассоциация постоянно думает о развитии России.
Бизнесмен уверен, что запрет ввозить мясную и молочную продукцию даже для личного пользования — вопрос продовольственной безопасности.
Линник подчеркнул, что никакой прибыли авторы запрета от его введения не получат, а также выразил уверенность, что «хамон нужно есть в Испании, брезаолу — в Италии, пармезан — во Франции».
Комментарии3
Общество , cанкции , Алексей Гордеев , Виктор Линник , Мираторг , Forbes
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