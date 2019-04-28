Кадыров поздравил православных христиан с Пасхой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан с Пасхой, отметив мир и согласие между мусульманами и христианами, проживающими в республике.

"Сегодня православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников… В этот день я от всей души поздравляю православных с Пасхой! Желаю мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов во всех благих начинаниях", — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров отметил, что в Чечне испокон веков в мире и согласии живут представители разных народов и вероисповеданий. Для православных созданы все необходимые условия для свободного исповедания религии, успешно функционируют храмы, часовни, церкви, рассказал он.