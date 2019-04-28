Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров поздравил православных христиан с Пасхой 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан с Пасхой, отметив мир и согласие между мусульманами и христианами, проживающими в республике.
"Сегодня православные христиане отмечают один из главных религиозных праздников… В этот день я от всей души поздравляю православных с Пасхой! Желаю мирного неба над головой, семейного благополучия и успехов во всех благих начинаниях", — написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров отметил, что в Чечне испокон веков в мире и согласии живут представители разных народов и вероисповеданий. Для православных созданы все необходимые условия для свободного исповедания религии, успешно функционируют храмы, часовни, церкви, рассказал он.
"Мы делаем все зависящее от нас для укрепления межнационального и религиозного согласия и мира. Принимаемые меры позволяют сохранять и развивать дружеские и братские отношения, образовавшиеся между мусульманами и христианами в Чечне", — добавил глава республики.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Комментарии3
Общество , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине12
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование399
«Это бизнес»: Победе дочери Алсу нашлось объяснение88
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину253
Неожиданно: на российском ТВ выйдет шоу с Зеленским6
Видео
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Песков объяснил присоединение КНР к «рестрикциям» США
Политика Азия
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Побег в Россию: что Зеленский пообещал Путину
В мире Украина
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение