«Чудом нашли место»: дочь Пескова рассказала о сложностях при переезде в Москву

Дочь пресс-секретаря Путина попросила рунет помочь купить ей посуду.

Елизавета Пескова, дочь президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова рассказала в соцсетях, что завершила многолетний кочевой образ жизни по европейским столицам. Девушка заявила, что сняла квартиру в Москве и попросила пользователей интернета помочь ей с выбором магазинов и домашней утвари.

инстаграме Елизавета рассказала, что с раннего детства кочует по разным городам:

«…Из страны в страну, из города в город (от Анкары, Львова, Ростова-на-Дону до Парижа и Брюсселя) и так чуть ли не каждые полгода».

Но на днях она переехала в Москву и стала искать жилье, поскольку ее «с детства учили, что в 21 год жить с родителями и просить у них денег — не нормально».

«На поиски мы потратили около недели, в итоге сами чудом нашли место, подходящее по цене (включая парковочное место), инфраструктуре, локации (спорт-зал/универ/работа в шаговой доступности, метро рядом), планировке и дизайну. Что касается последнего пункта — сложно было найти чистую и уютную квартиру», — поведала Елизавета.

Она призналась, что рада возможности хранить вещи не в чемоданах, а в шкафу. А также поделилась своим жизненным наблюдением: красиво и со вкусом — не всегда означает дорого.

«Любую студию или однушку можно обставить красиво и со вкусом недорогой мебелью. Касается это не только жилья, но и внешности (чтобы выглядеть ухоженно и дорого не обязательно обвешивать себя заморскими брендами и бриллиантами»), — написала Пескова. Она также попросила помощи у подписчиков в связи с новосельем:

«Посоветуйте, пожалуйста, магазины в Москве типа IKEA, в которых можно закупиться посудой и другими необходимыми вещами».

Елизавета — дочь Дмитрия Пескова от второго брака. Ранее жила и училась за границей.