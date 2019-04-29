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Два дня: стартовала «символическая» рабочая неделя 

Рамблер + ещё 21 22 минуты назад
Фото: Парламентская газета
В России стартовала предпраздничная рабочая неделя, которая продлится всего два дня.
Ранее замглавы Роструда Иван Шкловец рассказывал Интерфаксу, что в течение наступившей недели гражданам придется работать лишь в понедельник и вторник — 29 и 30 апреля соответственно. Более того, во вторник рабочий день будет сокращен на час.
Шкловец объяснял, что нынешняя рабочая неделя столь коротка, потому что на среду, 1 мая, выпал День труда, а на 2 и 3 мая были перенесены выходные с 5 и 6 января, которые в 2019 году выпали на субботу и воскресенье соответственно.
Следующая рабочая неделя будет лишь немногим длиннее нынешней. В четверг и пятницу граждане будут отдыхать в связи с празднованием Дня Победы, а в среду — работать на час меньше.
Новогодние выходные в России в этом году длились с 31 января до 8 января. Уже 9-го депутат Госдумы Борис Чернышов предложил сделать их «свободными» — позволить гражданам самим выбирать, когда использовать выходные. При этом к компетентным органам парламентарий с этим предложением не обращался.
Комментарии2
Общество , Госдума , Роструд , Интерфакс
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