Два дня: стартовала «символическая» рабочая неделя

России стартовала предпраздничная рабочая неделя, которая продлится всего два дня.

Ранее замглавы Роструда Иван Шкловец рассказывал Интерфаксу, что в течение наступившей недели гражданам придется работать лишь в понедельник и вторник — 29 и 30 апреля соответственно. Более того, во вторник рабочий день будет сокращен на час.

Шкловец объяснял, что нынешняя рабочая неделя столь коротка, потому что на среду, 1 мая, выпал День труда, а на 2 и 3 мая были перенесены выходные с 5 и 6 января, которые в 2019 году выпали на субботу и воскресенье соответственно.

Следующая рабочая неделя будет лишь немногим длиннее нынешней. В четверг и пятницу граждане будут отдыхать в связи с празднованием Дня Победы, а в среду — работать на час меньше.