В Москву доставили Благодатный огонь

В терминале святыню встретили сотни верующих, которые могут получить частицы пламени, чтобы принести в свои дома и храмы.

Россию огонь привезли в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки олимпийского огня.

Председатель попечительского совета Фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Егорьевский Матфей передадут святыню патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя , где начнется праздничное пасхальное богослужение.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского, других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников, собирающихся в храме, на улицах и площадях.

По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья — в этом году, например, его привезут в США. В течение Светлой седмицы верующие смогут получить его с 9 до 18 часов в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве на улице Покровка, дом 42, строение 5. Желающим необходимо иметь свои лампады.