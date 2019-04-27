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В Москву доставили Благодатный огонь 

Р-Спорт + ещё 28 19 часов назад
Фото: РИА Новости
В международном аэропорту Внуково-1 приземлился спецрейс с делегацией Фонда Андрея Первозванного, получившей частицу благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
В терминале святыню встретили сотни верующих, которые могут получить частицы пламени, чтобы принести в свои дома и храмы.
В Россию огонь привезли в особых лампадах, сконструированных по принципу тех, которые использовались для транспортировки олимпийского огня.
Председатель попечительского совета Фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси архиепископ Егорьевский Матфей передадут святыню патриарху Кириллу в храме Христа Спасителя, где начнется праздничное пасхальное богослужение.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Огонь загорается ежегодно в храме Гроба Господня в Иерусалиме в канун Пасхи по молитвам патриарха Иерусалимского, других представителей православного духовенства и десятков тысяч паломников, собирающихся в храме, на улицах и площадях.
По установившейся традиции Благодатный огонь отправится в тысячи храмов России, ближнего и дальнего зарубежья — в этом году, например, его привезут в США. В течение Светлой седмицы верующие смогут получить его с 9 до 18 часов в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве на улице Покровка, дом 42, строение 5. Желающим необходимо иметь свои лампады.
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Общество , Новости Москвы , Украина , Иисус Христос , Владимир Якунин , Международный аэропорт Внуково , Иерусалим , Москва
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