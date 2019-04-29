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Караулова рассказала о хорошем отношении к ней в колонии 

РИА Новости + ещё 29 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России) и вышедшая из колонии условно-досрочно, рассказала, что к ней хорошо относились в колонии.
Караулова, осужденная на 4,5 года, 27 апреля была освобождена из колонии в Вологде условно-досрочно. На момент освобождения ей оставалось отбывать 1 год и 10 месяцев.
"Когда я ехала в колонию, то была настроена на озлобленных, агрессивных женщин", — заявила она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". По ее словам, она боялась даже физической агрессии из-за вменяемой ей статьи и громкой истории.
"Но люди везде разные, есть хорошие искренние люди, с которыми мы хорошо близко общались. Относились достаточно положительно", — отметила Караулова. В целом условия в колонии она назвала суровыми.
Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*. Будучи студенткой второго курса МГУ, девушка втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го Варвара была осуждена на 4,5 года колонии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Комментарии1
Общество , Варвара Караулова , Александра Иванова , МГУ , Исламское государство , РИА Новости , Вологда
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