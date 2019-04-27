Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Ранее экс-чиновник был госпитализирован. Смерть наступила после внутреннего кровоизлияния.

Алексею Лебедю было 64 года. Он возглавил Хакасию в 1996 году и провел республику через лихие девяностые. Ушел в отставку в 2009 году. Состоял в Совете Федерации , был членом Комитета по бюджету и налоговой политике, членом Совета директоров ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС».

Алексей Лебедь — младший брат генерала Александра Лебедя, губернатора Красноярского края, погибшего в авиакатастрофе.

Алексей Лебедь также был профессиональным военным, десантником. Служил в Афганистане, Ереване, Баку, Кишиневе, Абакане. В отставку вышел в звании полковника.