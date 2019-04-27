Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь, младший брат генерала Александра Лебедя. Об этом сообщает информационное агентство «Хакасия».
Ранее экс-чиновник был госпитализирован. Смерть наступила после внутреннего кровоизлияния.
Алексею Лебедю было 64 года. Он возглавил Хакасию в 1996 году и провел республику через лихие девяностые. Ушел в отставку в 2009 году. Состоял в Совете Федерации, был членом Комитета по бюджету и налоговой политике, членом Совета директоров ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС».
Алексей Лебедь — младший брат генерала Александра Лебедя, губернатора Красноярского края, погибшего в авиакатастрофе.
Алексей Лебедь также был профессиональным военным, десантником. Служил в Афганистане, Ереване, Баку, Кишиневе, Абакане. В отставку вышел в звании полковника.