Познер посоветовал не ждать расцвета дружбы между Россией и Украиной

«Я не стал бы ожидать какого-либо расцвета дружбы между Украиной и Россией в результате победы Зеленского», — приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Познер считает, что Зеленскому до выборов в Верховную раду Украины «мало что» удастся сделать. «Результат выборов в Раду окажет решающее воздействие на любые решения Зеленского», — уверен он.

Телеведущий также раскритиковал политологов и «знатоков», которые после первого тура президентских выборов на Украине продолжали считать, что победит действующий глава государства Петр Порошенко . «Ну и что получилось? Они все попали пальцем в небо!» — добавил он.

Ранее Познер говорил, что на Украине «есть некая демократия», так как страна обрела уже шестого лидера за 28 лет.