Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крымские татары пригласили Эрдогана на полуостров 

News.ru 40 минут назад
Фото: Klaus W. Schmidt/imago stock&people/Global Look Press
Крымские татары рассчитывают, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган приедет на полуостров в ближайшее время и готовы показать ему, как изменилась жизнь в регионе за последние пять лет, заявил глава общественного движения «Къырым» («Крым») Февзи Кубединов.
Граждане также ждут политика на открытии соборной мечети в Симферополе, пишет РИА Новости. Религиозное сооружение должно стать самым большим в Европе, посвящённым исламу. Строительство предполагается завершить в текущем году.
Места компактного проживания крымских татар развиваются, наш народ, огульно обвиненный в предательстве, реабилитирован, Ораза и Курбан байрам — официальные выходные и широко празднуются на республиканском уровне, — говорится в сообщении.
Ранее News.ru сообщал, что руководитель Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан посещал Москву. По предварительной информации, он встретился с представителями российских спецслужб.
News.ru: последние новости
Первый президент СССР Горбачёв госпитализирован «Служу красиво»: Росгвардия выбрала самую милую сотрудницу МВД раскрыло, сколько россиян переехали в Крым
Комментарии
Общество , Политика , Реджеп Эрдоган , Хакан Фидан , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов49
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор64
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России362
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России75
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке3
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение