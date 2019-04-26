Крымские татары пригласили Эрдогана на полуостров

Крымские татары рассчитывают, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган приедет на полуостров в ближайшее время и готовы показать ему, как изменилась жизнь в регионе за последние пять лет, заявил глава общественного движения «Къырым» («Крым») Февзи Кубединов.

Граждане также ждут политика на открытии соборной мечети в Симферополе, пишет РИА Новости. Религиозное сооружение должно стать самым большим в Европе, посвящённым исламу. Строительство предполагается завершить в текущем году.

Места компактного проживания крымских татар развиваются, наш народ, огульно обвиненный в предательстве, реабилитирован, Ораза и Курбан байрам — официальные выходные и широко празднуются на республиканском уровне, — говорится в сообщении.