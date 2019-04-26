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В «Бессмертном полку» назвали допустимые на шествии портреты 

Газета.Ru 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Сопредседатель Центрального штаба акции "Бессмертный полк" Елена Цунаева назвала портреты, с которыми можно прийти на шествие. Об этом она рассказала радиостанции "Говорит Москва".
По ее словам, данный марш нельзя использовать для политической пропаганды, либо же для пропаганды рекламы общественных и политических организаций.
Также она отметила, что портрет бывшего премьера Иосифа Сталина может идти в полку, поскольку он также являлся участником Великой Отечественной войны и был Верховным главнокомандующим.
Цунаева уточнила, что будет уместен и портрет бывшего первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, также принимавшего участия в ВОв.
Однако, подчеркнула она, портрет бывшего императора Николая II будет не уместен на шествии.
Ранее сообщалось, что в Латвии могут запретить ветеранам Второй мировой войны надевать 9 мая форму Красной армии.
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Общество , Леонид Брежнев , Николай II , КПСС , Радиостанция "Говорит Москва"
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