В «Бессмертном полку» назвали допустимые на шествии портреты

Сопредседатель Центрального штаба акции "Бессмертный полк" Елена Цунаева назвала портреты, с которыми можно прийти на шествие. Об этом она рассказала радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, данный марш нельзя использовать для политической пропаганды, либо же для пропаганды рекламы общественных и политических организаций.

Также она отметила, что портрет бывшего премьера Иосифа Сталина может идти в полку, поскольку он также являлся участником Великой Отечественной войны и был Верховным главнокомандующим.

Однако, подчеркнула она, портрет бывшего императора Николая II будет не уместен на шествии.

Ранее сообщалось, что в Латвии могут запретить ветеранам Второй мировой войны надевать 9 мая форму Красной армии.