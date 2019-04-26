Депутат предложил дарить супругам на грани развода три сеанса к психологу

Супругам, которые подают заявление на развод, посоветовали дарить три сеанса к семейному психологу. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Дмитрий Свищев , об этом он рассказал в интервью РИА ФАН.

«Сохранение семьи и своевременная помощь — это одна из главных задач государства в условиях сложной демографической ситуации в стране. На мой взгляд, в качестве одной из мер борьбы с разводами стоит дарить парам хотя бы три сеанса с семейным психологом», — заявил Свищев.

По его словам, такие меры помогут в повышении рождаемости. К тому же сеансы не отнимут у пары много времени, а муж и жена получат бесплатные консультации со специалистом.

Как считает депутат, такая поддержка особенно важна для молодых людей. У многих в таком возрасте нет денег на приобретение курса у психолога, при этом кровь кипит, а рядом нет опытного человека с готовым советом. Поэтому государство должно помогать таким парам.

Направление к семейному психологу предложили выдавать в ЗАГСе при подаче заявления на развод. Если же специалисту так и не удастся переубедить пару, он выдаст им соответствующий документ. Эту бумагу нужно будет предоставить для продолжения процедуры расторжения брака.