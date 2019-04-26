Место для могилы Элины Быстрицкой нашел Собянин

Об этом он написал у себя в твиттере. "Приняли решение о захоронении Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище", — поделился он, назвав Быстрицкую любимой народной актрисой и женщиной удивительной красоты и благородства.

Звезда киноэпопеи Сергея Герасимова "Тихий Дон" Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля в возрасте 91 года. Смерти предшествовала долгая тяжелая болезнь.

Ранее в Малом театре, где Элина Быстрицкая служила с 1958 года, поделились надеждой, что актрису можно будет похоронить на Новодевичьем.