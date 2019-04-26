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Умер художник-постановщик «Бригады» 

Газета.Ru + ещё 11 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
В возрасте 80 лет скончался народный художник России, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов Валерий Филиппов, сообщается на сайте Союза.
Валерий Филиппов с 1967 года был художником-постановщиком киностудии «Мосфильм». Участвовал в создании фильмов «Братья Карамазовы», «Коней на переправе не меняют», «Принцесса цирка», «Зимний вечер в Гаграх», «Адъютант его превосходительства», «Ширли-Мырли», «Бригада». Работал с режиссерами Иваном Пырьевым, Кареном Шахназаровым, Александром Прошкиным, Владимиром Меньшовым и др.
Удостоен Государственной премии СССР за фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» Александра Прошкина. Народным художником России стал в 2007 году.
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