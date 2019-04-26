В возрасте 80 лет скончался народный художник России, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов Валерий Филиппов, сообщается на сайте Союза.
Валерий Филиппов с 1967 года был художником-постановщиком киностудии «Мосфильм». Участвовал в создании фильмов «Братья Карамазовы», «Коней на переправе не меняют», «Принцесса цирка», «Зимний вечер в Гаграх», «Адъютант его превосходительства», «Ширли-Мырли», «Бригада». Работал с режиссерами Иваном Пырьевым, Кареном Шахназаровым, Александром Прошкиным, Владимиром Меньшовым и др.
Удостоен Государственной премии СССР за фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» Александра Прошкина. Народным художником России стал в 2007 году.