Умер художник-постановщик «Бригады»

В возрасте 80 лет скончался народный художник России , лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов Валерий Филиппов , сообщается на сайте Союза.

Удостоен Государственной премии СССР за фильм «Холодное лето пятьдесят третьего…» Александра Прошкина. Народным художником России стал в 2007 году.