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Познер: Сейчас стареют по-другому 

Деловая газета «Взгляд» 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал ситуацию с тем, что современные 70-80-летние россияне исполняют свои давние мечты, поступают в университеты, начинают заниматься танцами и обретают новые профессии.
Познер отметил, что хотя в России это движение меньше, чем в ряде других стран, оно тоже набирает обороты. По мнению телеведущего, это замечательно.
«Я думаю, что дело не в том, что стало легче жить, а дело в том, что просто изменились представления о том, что можно и чего нельзя. Ведь это всегда результат примера: один это сделал, второй, 20-й и пошло, и поехало. Пока у нас это не очень развито, но это будет», — уверен Познер, слова которого приводятся на сайте «Познер Online»
«И сейчас стареют по-другому. Ведь у нас пенсионный возраст у мужчин был 60 лет — это смешно. На самом деле в этом возрасте у человека еще много сил, знаний, он много чего может», — отметил телеведущий.
По его словам, есть те, кто мечтает выйти на пенсию, а уже потом отправиться в университет.
«Но послушайте, во времена Пушкина 60 лет — это был уже совсем старик. Это, конечно, больше 100 лет назад, но тем не менее. Я даже помню, когда я был мальчиком, то 50-55 лет — это было уже серьезно», — добавил Познер.
Ранее Познер объяснил жестокость общества к старикам.
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Комментарии1
Общество , Владимир Познер
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