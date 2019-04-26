«Скрытая болезнь»: рак легких «атакует» некурящих

Некурящие британцы через 10 лет станут умирать от рака легких чаще курящих. К такому выводу, как сообщает Daily Mail, пришли члены британского Королевского медицинского общества.

Ныне от рака легких ежегодно умирают шесть тысяч британцев, не куривших никогда. Это каждый седьмой житель Соединенного Королевства, умерший по этой причине.

К 2030 году, подсчитали в Королевском медицинском обществе, некурящих среди жертв этого вида рака будет больше, чем курящих.

Дело в том, объяснили члены общества, что проблеме рака легких у некурящих уделяется мало внимания, а врачи «пропускают» симптомы.

Обычно рак легких начинается с постоянного кашля. Однако если курильщиков врачи регулярно отправляют на сканирование, так как считается, что риск рака легких у них гораздо выше, то некурящие часто или не обращают внимания на этот симптом, или лечат их от других, мнимых, болезней.

«Рак легких у некурящих является "скрытой" болезнью. Он представляет собой диагностическую проблему», — объяснил профессор Пол Косфорд из КМО.

По его словам, рак легких считался заболеванием, связанным исключительно с курением, слишком долго, и это необходимо исправить, в том числе за счет повышения осведомленности врачей и политиков об иных факторах риска — загрязнении воздуха транспортом и промышленными предприятиями.