Глава Бурятии пообещал в 2019 году спустить на воду строящееся для Байкала экосудно

Экологическое судно, строящееся для сбора отходов флота на Байкале, начнет работать в акватории озера в 2019 году. Об этом сообщил в пятницу глава республики Алексей Цыденов в своем послании жителям региона и Народному Хуралу (парламенту).

"В поддержку вопросов экологии выделено финансирование на строительство экологического судна-бункеровщика. Оно спустится на воду в этом году и сможет принимать загрязненные стоки со всех судов байкальской акватории", — сказал Цыденов.

Это будет второе экосудно на Байкале. Сейчас на озере работает только одно судно, оно является несамоходным и значительно удалено от северных районов Байкала. В период навигации на озере на него сдается около 700-800 тонн нефтесодержащих отходов и сточных вод, но значительная часть действующего флота на Байкале сбрасывает отходы прямо в озеро. По оценкам экспертов, ежегодно в Байкал попадает от 160 до 400 тонн нефтепродуктов и сточных вод.

Судно будет представлять из себя самоходный танкер-бункеровщик. Владельцы судов смогут сдавать на него нефтесодержащие и сточные воды, а также сухой мусор. Как говорится в сообщении на сайте Морского инженерного бюро, разработавшего проект судна, новый экобункеровщик мусор будет сжигать, а нефтесодержащие воды перерабатывать. Он также будет заправлять суда топливом и моторным маслом.