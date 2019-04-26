Жителям Приамурья, которых перепутали в роддоме, отказали в компенсации

Амурский областной суд в пятницу отказал в компенсации морального вреда семьям Федосеевых и Титаренко из-за детей, перепутанных в роддоме 40 лет назад, рассказал РИА Новости один из подмененных сыновей Андрей Федосеев.

Сначала с требованием возместить моральный вред семьи обратились в Тамбовский районный суд, первая инстанция в удовлетворении иска отказала, Амурский областной суд решение оставил без изменения. Согласно материалам суда, ответчиками по делу выступала администрация Тамбовского района Амурской области , Тамбовская больница, Минздрав Приамурья и другие — всего семь ведомств.

"Нам объявили, что (решено) оставить без изменений решение Тамбовского районного суда. Мы рассчитывали на компенсацию того, что мы прожили чужие жизни, что мы воспитывались не своими биологическими родителями. Прежде чем пойти в суд, мы прошли ДНК-тестирование. Все подтвердилось, нас подменили", — рассказал РИА Новости Федосеев.

Собеседник агентства предоставил РИА Новости результаты ДНК-тестирования. Андрей Федосеев и Роман Титаренко родились в Тамбовской больнице Приамурья 27 июля 1979 года. Когда детям было по пять лет, женщина, воспитывающая Андрея, отработав по распределению в Курганской области, вернулась в родной Тамбовский район и поселилась рядом с семьей Титаренко.

"Наши родители догадались, что произошла подмена, мы оба похожи на своих биологических отцов. Пока мы с Ромой однажды играли, у матерей произошел такой разговор: "— У Ромки скоро День рождения. — У моего Андрея тоже. — Ты где рожала? — В Тамбовке. — И я в Тамбовке", — рассказал Андрей Федосеев агентству.

По его словам, в СССР у семей не было денег провести экспертизу, чтобы подтвердить свою догадку, в 90-е годы стоимость анализа также была "баснословной", ДНК-тест сделали в 2018 году.