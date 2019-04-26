Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителям Приамурья, которых перепутали в роддоме, отказали в компенсации 

РИА Новости 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Амурский областной суд в пятницу отказал в компенсации морального вреда семьям Федосеевых и Титаренко из-за детей, перепутанных в роддоме 40 лет назад, рассказал РИА Новости один из подмененных сыновей Андрей Федосеев.
Сначала с требованием возместить моральный вред семьи обратились в Тамбовский районный суд, первая инстанция в удовлетворении иска отказала, Амурский областной суд решение оставил без изменения. Согласно материалам суда, ответчиками по делу выступала администрация Тамбовского района Амурской области, Тамбовская больница, Минздрав Приамурья и другие — всего семь ведомств.
"Нам объявили, что (решено) оставить без изменений решение Тамбовского районного суда. Мы рассчитывали на компенсацию того, что мы прожили чужие жизни, что мы воспитывались не своими биологическими родителями. Прежде чем пойти в суд, мы прошли ДНК-тестирование. Все подтвердилось, нас подменили", — рассказал РИА Новости Федосеев.
Собеседник агентства предоставил РИА Новости результаты ДНК-тестирования. Андрей Федосеев и Роман Титаренко родились в Тамбовской больнице Приамурья 27 июля 1979 года. Когда детям было по пять лет, женщина, воспитывающая Андрея, отработав по распределению в Курганской области, вернулась в родной Тамбовский район и поселилась рядом с семьей Титаренко.
"Наши родители догадались, что произошла подмена, мы оба похожи на своих биологических отцов. Пока мы с Ромой однажды играли, у матерей произошел такой разговор: "— У Ромки скоро День рождения. — У моего Андрея тоже. — Ты где рожала? — В Тамбовке. — И я в Тамбовке", — рассказал Андрей Федосеев агентству.
По его словам, в СССР у семей не было денег провести экспертизу, чтобы подтвердить свою догадку, в 90-е годы стоимость анализа также была "баснословной", ДНК-тест сделали в 2018 году.
"В исковом заявлении мы написали по 10 миллионов рублей каждому. Всего нас пять человек — родители и мы с Романом. Мы будем кассационную жалобу писать", — сказал Федосеев.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Комментарии1
Общество , Минздрав РФ , РИА Новости , Амурская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах81
Как Алсу отреагировала на скандал на «Голосе»15
Лобода отказалась от участия в «Голосе»19
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте72
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»4
Видео
Зеленский разоблачил «секту Зеленского»
В мире Украина
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Шоу-бизнес
В деле сестер-убийц наметился внезапный поворот
Криминал Происшествия
Кому дадут паспорта? Россия думает о всех украинцах
Политика Статьи
Меладзе требует пересмотра итогов шоу «Голос. Дети»
Шоу-бизнес
«Я человек простой»: Зеленский — о 40-метровой яхте
В мире Украина
«Я был очень обескуражен»: Фотий о победе дочери Алсу
Общество
Украина сообщила о проблемах на границе с Крымом
В мире Конфликты
Скандал на «Голос. Дети»: Первый канал сделал заявление
Шоу-бизнес
Эксперт предсказал, чем закончит Зеленский
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение