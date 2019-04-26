Дмитрий Быков считает, что его отравление не связано со злым умыслом

Писатель Дмитрий Быков считает, что резкое ухудшение состояния его здоровья было связано с отравлением, вызванным или пищей, или инфекцией, при этом он исключает злой умысел. Об этом он в пятницу рассказал корреспонденту ТАСС. Ранее в своей авторской программе "Один" на "Эхе Москвы" он высказал мнение, что к его госпитализации в Уфе могло привести отравление. "Я думаю, что меня выпишут в ближайшие дни. Когда человек говорит, что он чем-то отравился, это не значит, что его обязательно кто-то отравил", — сказал Быков. Отвечая на вопрос, могло ли быть отравление умышленным, Быков ответил отрицательно. "Я так не думаю. Если бы они хотели меня отправить, они бы смогли это сделать. И уж точно не захотели бы мне организовывать самолет в Бурденко, — поделился он. — Я думаю, это или пищевое отравление, или инфекция, врачи этого тоже не исключают. Человек может или съесть какую-то дрянь, или воздушно-капельным путем ее подцепить, но видеть здесь какие-то злодейские замыслы я никак не могу". Быков также рассказал, что чувствует себя очень весело и легко. "Пожалуй, давно не чувствовал такой радости от работы, а вот ходить еще трудно — меня пошатывает", — сказал он.