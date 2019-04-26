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Учителю музыкальной школы сделали надбавку в один рубль 

Lenta.ru + ещё 9 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Учителю музыки из Сарова дали стимулирующую выплату в размере одного рубля. Местные власти посчитали решение законным, передает РИА Новости.
Такую надбавку педагог получила за подготовку и выступление учеников на областных, всероссийских и международных конкурсах музыки, а также на отчетных концертах, следует из отчетных данных о доходах учительницы. Суммарно за полтора года она получила 80 рублей стимулирующих выплат.
В администрации Сарова рассказали, что нужно различать подобные надбавки и премии. Стимулирующие выплаты делают, если были сэкономлены средства после выдачи базовой части зарплаты. Их устанавливает специальная комиссия на основе того, какую прибыль получает школа. «Это не значит, что педагоги получают один рубль в месяц, у них есть другие составляющие выплаты», — сказали в администрации города.
Собеседник агентства сообщил, что педагоги данной категории получают в среднем 36 тысяч рублей. Администрация города рекомендовала музыкальной школе пересмотреть систему стимулирования сотрудников. Директора учебного учреждения наказывать не будут.
В марте в сети появилось видео, на котором медработники из города Салават в Башкирии рассмеялись, услышав о среднем окладе в больнице в отчете директрисы. Она заявила, что врачи в родильном доме получают в среднем 61 тысячу рублей, акушерки — 35,4 тысяч рублей, детские медсестры — почти 30 тысяч. Сотрудники медучреждения рассказали, что у врача зарплата около 20 тысяч рублей в месяц, а операционная санитарка получает до 11,9 тысячи рублей в месяц. Минимальный размер оплаты труда в регионе — 11 280 рублей.
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Общество , Образование , РИА Новости , Саров
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