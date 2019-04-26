Иначе снесут: как правильно зарегистрировать дачу

Уведомление, соблюдение требований, снова уведомление и, наконец, заключение — руководитель проекта «Истринская долина» Михаил Африканов объяснил «Российской газете», как зарегистрировать дачный дом так, чтобы потом он не был снесен.

России вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые изменили порядок регистрации дачных домов — теперь он уведомительный. Его несоблюдение может привести к тому, что дом будет признан самостроем и снесен.

Во избежание этого, до начала строительства необходимо подать уведомление о том, что проект будущего дома соответствует градостроительным нормам. Это можно сделать через портал госуслуг. Ответ будет дан в течение пяти-семи дней.

Если он положительный, то строительство можно начинать. После его окончания нужно заплатить пошлину на регистрацию прав и заказать у кадастрового инженера изготовление технического плана.

Следом надо подать уведомление об окончании стройки. После этого готовый дом будет проверен на соответствие требованиям. Если он им соответствует, то будет выдано соответствующее заключение. Тогда можно подавать документы на регистрацию прав собственности.