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Названа дата похорон Элины Быстрицкой 

ТК «Звезда» 26 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Актриса умерла днем в пятницу 26 апреля. Ей был 91 год.
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая будет похоронена в понедельник. О месте церемонии пока не сообщается. Об этом «Звезде» сообщила пресс-секретарь Малого театра Дарья Антонова.
«На 92 году жизни Элина Авраамовна скончалась. Предварительно, похороны будут в понедельник. Пока место уточнить не можем», — сказала Антонова.
Актриса умерла днем в пятницу 26 апреля. Ей был 91 год. В последнее время она тяжело болела.
Быстрицкая сыграла в советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Все остается людям» и других. С 1958 года она служила в Малом театре.
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