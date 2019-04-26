Названа дата похорон Элины Быстрицкой

Актриса умерла днем в пятницу 26 апреля. Ей был 91 год.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая будет похоронена в понедельник. О месте церемонии пока не сообщается. Об этом «Звезде» сообщила пресс-секретарь Малого театра Дарья Антонова.

«На 92 году жизни Элина Авраамовна скончалась. Предварительно, похороны будут в понедельник. Пока место уточнить не можем», — сказала Антонова.

Актриса умерла днем в пятницу 26 апреля. Ей был 91 год. В последнее время она тяжело болела.

Быстрицкая сыграла в советских фильмах «Тихий Дон», «Добровольцы», «Все остается людям» и других. С 1958 года она служила в Малом театре.