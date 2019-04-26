Умерла Элина Быстрицкая

"Элина Авраамовна скончалась", — сказал собеседник агентства.

Там отметили, что на протяжении последних лет жизни Народная артистка СССР тяжело болела, а время и место прощания с ней пообещали сообщить позднее.

Элина Быстрицкая родилась в Киеве, годы Великой Отечественной войны провела в эвакуации в Астрахани. После войны Быстрицкая окончила акушерско-фельдшерскую школу, год училась на филологическом факультете в Нежинском госинституте имени Гоголя, после чего поступила на актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

В 1950-х годах Быстрицкая играла в Вильнюсском русском драмтеатре и Московском драматическом театре имени Пушкина, в 1958 года вошла в труппу московского Малого театра.