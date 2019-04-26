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Умерла Элина Быстрицкая 

Рамблер 34 минуты назад
Актриса Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра.
"Элина Авраамовна скончалась", — сказал собеседник агентства.
Там отметили, что на протяжении последних лет жизни Народная артистка СССР тяжело болела, а время и место прощания с ней пообещали сообщить позднее.
Элина Быстрицкая родилась в Киеве, годы Великой Отечественной войны провела в эвакуации в Астрахани. После войны Быстрицкая окончила акушерско-фельдшерскую школу, год училась на филологическом факультете в Нежинском госинституте имени Гоголя, после чего поступила на актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Карпенко-Карого.
В 1950-х годах Быстрицкая играла в Вильнюсском русском драмтеатре и Московском драматическом театре имени Пушкина, в 1958 года вошла в труппу московского Малого театра.
Актриса исполнила более 20 ролей в кино и на телевидении, наиболее известная — Аксинья в «Тихом Доне» режиссера Сергея Герасимова.
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Общество , Видео , Сергей Герасимов , Элина Быстрицкая , ИТАР-ТАСС
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