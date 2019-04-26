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80 лет со дня рождения Владислава Дворжецкого 

RT на русском 26 апреля 2019
Фото: Википедия
Советский актёр Владислав Дворжецкий родился 26 апреля 1939 года. По окончании школы он выучился на военного медика и даже какое-то время работал фельдшером в аптеке медпункта полка на Сахалине, однако позднее решил поступить в студию при Омском театре для детей и молодёжи.
В 1968 году режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов пригласили его на роль генерала Хлудова в фильме «Бег». Эта лента стала для актёра судьбоносной и прославила его на всю страну. Дворжецкий рано ушёл из жизни — на момент смерти ему было всего 39 лет.
Однако и за столь короткий срок артисту удалось поработать с именитыми режиссёрами, исполнить несколько ярких ролей и оставить след в истории отечественного кинематографа.
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Общество , Владислав Дворжецкий , Александр Алов , Владимир Наумов
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