За пять лет в Крым переехали жить 65 тысяч россиян

За 2014–2019 годы на территорию Республики Крым на постоянное место жительство прибыли 65 137 граждан России . Об этом News.ru сообщили в Министерстве внутренних дел региона. В ведомстве также отметили, что, по данным на 31 марта 2019 года, по разрешению на временное проживанию в Крыму находятся 15 882 иностранных граждан и лиц без гражданства, а по виду на жительство — 17 916.

Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Армении. Больше всего проживающих в Крыму иностранцев — из Украины

В марте руководитель Крымстата Ольга Балдина рассказала, что численность населения Республики Крым на 1 января 2019 года составила 1,9 млн человек, а Севастополя — 443,2 тысячи человек.

Крымский полуостров стал частью России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав Российской Федерации.

В октябре 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил Россию в «массовом переселении» своих граждан в Крым из других регионов. По его словам, речь идёт о десятках тысяч людей. Министр заявил, что таким образом Москва стремится вытеснить с полуострова проукраинское население.

Депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара в беседе с News.ru рассказал, что в течение нескольких лет на территорию региона переселялись в том числе специалисты с материковой части РФ, в которых была потребность.

Ещё с советских времён Крым был территорией, которая притягивала граждан со всех уголков СССР для того, чтобы переехать сюда на постоянное место жительства. Кроме того, когда Крым стал частью Российской Федерации, у нас была потребность в специалистах разных категорий, различных ведомств и сфер жизни нашей страны, — пояснил Ганжара.

По его словам, ежегодно в Крым переселяются тысячи граждан нашей страны. Это говорит о том, что для россиян не имеют значения действующие санкции и риторика представителей зарубежных стран в отношении полуострова.

Это абсолютно не пугает граждан нашей страны для того, чтобы выстраивать свою жизнь здесь как в неотъемлемой части Российской Федерации. В Крыму экономическая составляющая тоже достаточно высокая. Крым увеличил все свои экономические показатели за последние пять лет более чем в два раза. Это выражается и в бюджете нашей республики, и в тех инфраструктурных объектах, которые находятся на территории полуострова, — заключил депутат.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов полагает, что в республику переселяются из-за её южного расположения и, исходя из патриотических чувств.

Крым, как и Кубань, является привлекательным как южный регион, как приморский регион. Соответственно, есть в том числе лечебные и санаторно-курортные возможности по умолчанию — из-за климата. Не надо каких-то специальных отелей. И, конечно, патриотический подъём. Люди таким образом, идентифицируя себя со страной, тем самым выражают свою патриотическую позицию. Им интересно приобщиться к истории как таковой, переехать в исторический регион, — пояснил эксперт News.ru.

Он добавил, что заметную долю граждан, переехавших на постоянное место жительства в Крым, могут составлять военнослужащие и их семьи.